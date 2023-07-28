Aydın’ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir fabrikada çalışanlara KADES uygulaması tanıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, “Jandarmadan Şiddete Sıfır Tolerans” çerçevesinde;

Çine’de bir fabrikada çalışan kadın vatandaşlara 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması ve erkek vatandaşlara da “Kadına El Kalkamaz” mottosuyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette kadın vatandaşların telefonlarına KADES Uygulaması indirilerek durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yapıldı.