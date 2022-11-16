Aydın’ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Çine Çayı kenarında kaçak av denetimi gerçekleştirildi.

Aydın’ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Çine Çayı kenarında kaçak av denetimi gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığınca Çine ilçesi Çine Çayı kenarında kaçak avcılık denetimi yapıldı. Bu çerçevede Çakırbeyli ve Orhaniye mahallelerinde bulunan 35 vatandaşa ise çevre, doğa ve 5199 sayılı kanun hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yasadışı avlanmanın önlenmesi ve yaban hayatın sürekliliğini sağlamak amacıyla kurumlarla birlikte faaliyetlere devam edileceği öğrenildi.