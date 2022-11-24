Denizli’nin Çal ilçesinde jandarma personelleri, okullarda görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Denizli’nin Çal ilçesinde jandarma personelleri, okullarda görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Denizli’nin Çal ilçesinde jandarma personeli, ilçede ve mahallelerdeki okullarda görev yapan öğretmenlere, sürpriz yaparak 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla çiçek verdi. Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okullardaki öğretmenleri ziyaret ederken, çocuklarda ekipleri selamladı. Jandarma ekipleri öğretmenlere tek tek çiçek vererek eğitimcilerin gününü kutladı. Okul Müdürü Asım Yılmaz, sürpriz kutlama dolayısıyla mutlu olduklarını ifade ederek, "Kapımız çaldı ve bir anda karşımızda jandarmamızı gördük, çocuklar da çok sevindiler. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz mutlu oldu. Bu anlamlı günde hatırlanmak gerçekten çok güzel, bu vatanın aziz savunucularına çok teşekkür ederiz” dedi.