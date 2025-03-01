Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirilen ŞOK uygulamasında 1 aranan şahıs yakalandı, 1 kayıp şahıs da bulundu.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Pınarlı, Yazıkent ve Ziyaretli mahallerinde Aydın İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü destekli Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca umuma açık yer ve şok yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan uygulama kapsamında 253 şahsın sorgusu yapılırken, 1 kayıp bulundu, 1 aranan şahıs da yakalandı. Trafik yönünden yapılan kontrollerde ise 102 araç incelendi, kurallara uymadığı tespit edilen 5 sürücüye toplam 46 bin 225 TL idari para cezası uygulandı. Yakalanarak gözaltına alınan aranan şahıs hakkında da adli süreç başlatıldı.