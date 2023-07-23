Samsun’da artan boğulma vakalarına karşı jandarma ekipleri tarafından sıkı tedbir alındı, vatandaşlar anonslarla uyarıldı.

Sıcak havanın etkisiyle artan boğulma vakalarını önlemek amacıyla sorumluluk sahasında iç sular ve sahil şeridinde devriye görevini sürdüren Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Temmuz Cumartesi günü de 32 önleyici kolluk devriyesiyle çok sayıda noktada kontrol yaptı. Jandarma araçlarından anons yapılarak boğulma olaylarını önleme konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Bu konuda tedbirli olmak sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Lütfen özellikle çeken akıntı (RİP) ve boğulma ihtimaline karşı cankurtaran ekibi bulunan sahilleri tercih edin" dedi.