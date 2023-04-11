Aydın’da jandarma ekipleri tarafından 274 personel ile huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması çerçevesinde 84 unsur ve 274 personelin katılımı ile 432 işyeri, 99 park-bahçe, 104 metruk yapı ile 131 okul çevresi kontrol edildi. 6 bin 801 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs yakalandı. Bin 112 araç kontrol edildi, 19 araca idari yaptırım uygulandı ve 6 araç trafikten men edildi. Uygulama esnasında ayrıca bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.