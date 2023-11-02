Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan zanlılardan 3’ü cezaevine teslim edildi, diğer 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale’nin Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan haklarında 8 ila 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.E. (42), İ.K. (44), T.Ş. (37) ise gözaltına aldı. Zanlılar, Keskin Adliyesinde yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Öte yandan, E.D. (14) "güveni kötüye kullanma" suçundan, M.G. (18) ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.