Çankırı’da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 111 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için yaptıkları çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ’terör örgütü propagandası yapmak’, ’konut dokunulmazlığını ihlal’, ’tehdit’, ’dolandırıcılık’, ’kasten yaralama’ ve ’ülkeye yasa dışı yollarla giriş’ gibi suçlardan aranan 111 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.