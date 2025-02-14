Aydın’da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonlarda 35 aranan şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün süren çalışma gerçekleştirildi. İcra edilen faaliyetlerde 35 aranan şahıs yakalandı. Çeşitli suçlardan aranması bulunup yakalanan şahıslardan, 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 15, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 4, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1, ifadeye yönelik aranan 12 şahıs bulunuyor.