Gaziantep’in Karkamış ilçesinde 150 kilo Antepfıstığı çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde 150 kilo Antepfıstığı çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antepfıstığı hırsızlığının önlenmesi maksadıyla operasyon düzenledi. İcra edilen yoğun devriye faaliyetleri esnasında Karkamış ilçesinde fıstık çaldıkları esnada 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 150 kilogram Antepfıstığı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan birinin 33, birinin 12 diğerinin ise 11 suç kaydı olduğu belirlendi.

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Şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.