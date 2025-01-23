Bingöl’de jandarma ekipleri Gülbahar Barajı çevresinde temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, güvenlik korucuları ve Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelince gelecek nesillere sürdürülebilir temiz bir çevre, yaşanabilir bir doğa yapısı bırakmak ve farkındalık oluşturmak için Gülbahar Barajı ve çevresinde çevre temizliği faaliyeti icra edildi.

Bingöl il jandarma komutanlığı olarak doğal hayatın korunmasına yönelik her türlü önleyici ve idari faaliyetin devam edeceği belirtildi.