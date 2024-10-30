Aydın’ın Koçarlı ilçesinde pamuk hasadı yapılan tarlalara inen jandarma ekipleri, üreticilere anız yakmanın cezasının dekar başına 386,79 TL olduğu hatırlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koçarlı ilçesinde pamuk hasadı yapılan tarlalarda üreticilerle bir araya geldi. Vatandaşlara, 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında anız yakmanın dekar başına 386,79 TL cezası olduğu, yangın risklerine karşı ve yaptıkları hasatlar sonucunda anız yakmanın toprağın verimini düşürdüğü, topraktaki canlılara, çevreye ve doğaya verdiği olumsuz etkiler hakkında bilgilendirme yapıldı.