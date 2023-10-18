Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ’Akil Kadın ile Güvenli Toplum’ projesi çerçevesinde çocuklara ’çocuk dergisi ve balon’ hediye etti.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aile içi Şiddetle Mücadele ve çocuk sağlığı ekipleri 2023 yılı faaliyetleri içerisinde ’Akil Kadın ile Güvenli Toplum’ projesi .er.evesinde uygulama yaptı.

Kaman ilçesinde yapılan uygulamada kolluk kuvvetleri ’kadına el kalkmaz’ temasıyla bilgilendirme yaptı. Çocuklarla uzun süre sohbet eden ekipler hem bilgilendirirken hem de çocuklara balon ve dergi hediye etti.

Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddetle Mücadele, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Bomba Arama Timi, Bot Timleri ekipleri Kırşehir’in ilçelerinde bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.