Denizli’de jandarma ekipleri, yasadışı ve uygunsuz olan toplamda 729 internet sitesine erişim engeli getirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri topluma zarar veren internet sitelerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesapları incelendi. Bu çerçevede yurtdışı üzerinden yayın yapan 321 adet müstehcenlik, 382 adet yasadışı bahis, 25 adet zararlı yazılım suçu içerikli ve 1 tanede intihara yönlendirme suçu içerikli internet adresi tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi’ hakkında kanunun 8’inci maddesi gereğince toplam 729 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.