Balıkesir’de jandarma ekipleri Karesi, Susurluk ve Gönen ilçesinde 6 şüphelinin araç ve evlerine yaptıkları operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir’de jandarma ekipleri Karesi, Susurluk ve Gönen ilçesinde 6 şüphelinin araç ve evlerine yaptıkları operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Gönen, Susurluk ve Karesi İlçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli şahsın araç ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 152 gram kubar esrar, 24 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken olaylara karışan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.