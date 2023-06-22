Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu tacirlerinin tespiti ve yakalanması amacıyla Menteşe, Bodrum, Yatağan, Köyceğiz, Fethiye ve Seydikemer İlçelerinde bir hafta içinde gerçekleştirilen 26 operasyonda 30 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda, 15 gram eroin, 486 kök kenevir bitkisi, 151 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain, 417 gram kubar esrar, 24 gram toz esrar, 49 gram. metamfetamin, 15 gram bonzai, 47 gram skunk, Bin 624 adet sentetik hap, 50 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.