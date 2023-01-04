Denizli’de 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında yasal olmayan 6 bin 999 internet sitesine jandarma tarafından erişim engeli getirildi.

Denizli’de 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında yasal olmayan 6 bin 999 internet sitesine jandarma tarafından erişim engeli getirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, terör örgütü propagandası ve müstehcen içerikli suç paylaşımlarını içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde; yurtdışı üzerinden yayın yapan 3 bin 471 adet müstehcenlik, 3 bin 240 adet yasadışı bahis, 107 adet uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, 98 adet zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing), 81 adet terör örgütü propagandası ve 2 intihara yönlendirme suçu içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi” hakkında kanunun 8’inci maddesi gereğince; toplam 6 bin 999 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.