Eskişehir’de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 760 bin 689 liralık para cezası kesilirken, 9 sürücünün ise sürücü belgesi geri alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 30 Ekim ile 5 Kasım tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı trafik denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde 4 bin 973 sürücü ile araç kontrol edildi ve trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 463 sürücüye 760 bin 689 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, 55 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 9 sürücünün ise sürücü belgesi geri alındı.

Aynı dönem içerisinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 84 öğrenciye trafik kuralları hakkında, 67 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildiği bilgisi paylaşıldı.