Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından annelere yönelik ilçelerde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele eğitimleri Bayat ilçesinde devam etti.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bayat ilçesinde bulunan Derbent İlköğretim Okulunda, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele’ projeleri çerçevesinde 45 vatandaşa yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara uyuşturucu başta olmak üzere diğer zararı alışkanlıklarla mücadele etmenin yolları anlatılarak, çocuk ve gençlerin korunması noktasında aileleri yapması gerekenler konusunda bilgi verildi.