Jandarma tarafından 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 102 kilo kubar esrar ve 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma tarafından 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 102 kilo kubar esrar ve 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Trabzon, Kütahya, Manisa ve Samsun İl Jandarma Komutanlıklarımızca organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 102 kg. kubar esrar ve 418 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir” denildi.