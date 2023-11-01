Eskişehir’de jandarma ekiplerince bir şüphelinin evinde yapılan aramada, piyasa değerleri 35 bin lira olan 87 kilogram tütün, 2 bin 600 adet içi doldurulmuş makaron ve 1 adet makaron doldurma işleminde kullanılan kompresör ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Odunpazarı ilçesinde bir şüpheli şahsın kaçak yollardan temin ettiği tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürüp, satış yaparak haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli şahısın ikametinde ve oradaki eklentilerde arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri 35 bin lira olarak değerlendirilen, karton kutulara konulmuş 87 kilogram açık tütün, 2 bin 600 dal içi tütün doldurulmuş makaron ve 1 adet makaron doldurma işleminde kullanılan kompresör ele geçirilerek, el konuldu.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 359 Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.