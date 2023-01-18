Aksaray’da uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda eroin, tüfek ve kaçak içki ele geçirildi.

Aksaray’da uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda eroin, tüfek ve kaçak içki ele geçirildi.

Operasyon, Aksaray’ın Gülağaç İlçesinde 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde geniş çaplı çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarla Gülağaç ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, G.K., M.Y. ve Ş.Y. isimli 3 şahsı takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. İlçede bulunan 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 30 gram eroin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7,5 litre kaçak içki ele geçirildi. 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat sürüyor.