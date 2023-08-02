Edirne’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 250 bin lira değerinde çeşitli markalardaki otomobil motor kapakları ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla lüks otomobillere ait yedek parçalar getirileceği ihbarını aldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan ve gümrük kaçağı olduğu tespit edilen toplam 5 adet motor üst kapağı ele geçirildi.

Araç yedek parçalarını Bulgaristan’dan getirdiği belirlenirken, yedek parçalara el konuldu. Yakalananlar hakkında idari işlem başlatıldı.