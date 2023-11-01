Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları Şehit J.Asb. Üçvş. Emrah Ünalan JASAT Mercek Operasyonu dahilinde aranan şahıslara operasyon düzenledi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ile müşterek özel ekipler oluşturularak yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 237 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 88 şahıs tutuklandı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında; hakkında hırsızlık, yağma, kasten yaralama ve kasten öldürme suçları ağırlıklı olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 237 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 88 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.