Gaziantep’te jandarma ekiplerince 141 öğrenci ve 8 öğretmene siber farkındalık eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Araban ilçesi Elif Orta Okulu’ndaki 141 öğrenci ve 8 öğretmene siber farkındalık eğitimi verdi. Eğitimler kapsamında siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

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Eğitim sonunda öğrencilere broşür dağıtıldı.

Kaynak: iha