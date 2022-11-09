Eskişehir il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14 ilçede eş zamanlı olarak huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Eskişehir il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14 ilçede eş zamanlı olarak huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Uygulamada, 4 bin 572 şahıs ile 2 bin 403 araç sorgulaması yapıldı. Arandığı tespit edilen 3 şahıs ile 2 araç yakalandı. Uygulamalarda, 269 işyeri ve umuma açık yer kontrol edildi. Çalışmalar sonucu 57 araca toplam 19 bin 520 TL idari para cezası uygulanarak 3 araç trafikten men edildi.