Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere yönelik trafik eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ‘Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın’ Projesi çerçevesinde il genelinde eğitim çalışması gerçekleştiren ekipler, okullarda eğitim gören toplam 121 öğrenciye trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında eğitim verdi. Ayrıca faaliyet esnasında okul servis sürücüleri kontrol edilerek uyması gereken kurallar konusunda eğitim verildi.

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