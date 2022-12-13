Aksaray’da alkol ve sigara kaçakçılarına yönelik 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aksaray’da alkol ve sigara kaçakçılarına yönelik 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılara yönelik birçok çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şubesi ekipleri ilçeye kaçak yollardan tütün ve alkol girdiği bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek çalışma başlatan jandarma ekipleri isimleri belirlenen Yunus K. (25), Murat K. (24), Yaşar B. (53), Ali B. (31) Muhammet B. (29) isimli şahısları takibe aldı. Yaklaşık 15 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak takip edilen şahıslar üzerinde yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri Merkez, Gülağaç ve Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon için düğmeye bastı. İlçede 11 ayrı ev ve iş yerine yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 5 şüphelide yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 162 bin 264 gram bandrolsüz kıyılmış tütün, 37 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 19 bin 554 adet bandrolsüz satışa hazır doldurulmuş makaron, 7 kilo 425 gram bandrolsüz nargile tütünü, 650 adet bandrolsüz sigara filtresi, 251 litre sahte alkol, 120 paket sigara sarma kağıdı, 15 adet manuel sigara dolum makinesi, 1 adet motorlu sigara dolum makinesi, 5 gram kubar esrar, 2 gram toz esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İL Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.