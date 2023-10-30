Aydın’da jandarma ekipleri 10 mahallede gerçekleştirdikleri güven ve huzur uygulamasında 2 bin 160 şahsın sorgusu yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlaması, güvenlik güçlerinin her zaman her yerde varlığını vatandaşa hissettirerek görünür olması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 10 mahallede, 32 ekip ve 93 personelin katılımı ile Bölgesel Şok ve Huzur Uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen faaliyette, 2 bin 160 şahsın sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı. 1048 araç kontrol edilirken, 29 araca idari yaptırım uygulandı.