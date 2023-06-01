Kırklareli Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, il genelindeki belde ve köylerde 10 bin 586 kişiye trafik kurallı eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Trafik Jandarması tarafından, 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde köy ve beldelerde toplam 10 bin 586 vatandaşa trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

Bilgilendirme faaliyetleriyle, meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Sürücülere genel trafik kuralları, alkollü araç kullanmanın sürücüler üzerindeki etkileri, trafik işaret levhalarının anlamı, yaya önceliği ve emniyet kemeri kullanımı konularında eğitimler verildi" denildi.