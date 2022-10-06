Bursa’da İl Jandarma Komutanlığınca sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 500 bin lira değerinde bandrolsüz 68 bin 300 adet basılmış tütün sigara ve 1 milyon 750 bin makaron ele geçirildi.

Bursa’da İl Jandarma Komutanlığınca sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 500 bin lira değerinde bandrolsüz 68 bin 300 adet basılmış tütün sigara ve 1 milyon 750 bin makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Mahallesi’nde Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesinde ihbar üzerine takibe aldığı E.Ö, E.Ö. ve S.I. isimli şüphelilerin kullandıkları aracı takibe aldı. Aracın mahalle içerisinde kullanılan depoya paket taşıdıklarını tespit edildi. Depoya operasyon düzenledi. Şüphelilere ait araç ve depoda arama yapan jandarma ekipleri, 500 bin lira değerinde bandrolsüz 68 bin 300 adet basılmış tütün ve 1 milyon 750 bin makaron ele geçirdi. Suçüstü yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.