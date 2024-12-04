Konya’nın Çumra ilçesinde kargo firması üzerinden kaçak parfüm ticareti yapıldığını belirleyen jandarma ekiplerince yapılan baskında piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan kaçak parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çumra ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda alınan duyum üzerine ilçede kargo şubesinden bir kişinin göndermiş olduğu kolilere el konuldu. Açılan 2 kolide piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin lira olan 350 adet parfüm ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayda ele geçirilen malzemelere el konulurken, tahkikat başlatıldı.