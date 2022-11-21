Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 205 gram kubar esrar ile çok sayıda silah ele geçirildi.

Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 205 gram kubar esrar ile çok sayıda silah ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 205 gram kubar esrar maddesi, 5 gram metamfetamin, 1 adet ecza hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 lire ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.