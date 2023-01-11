Aydın’ın Söke ilçesinde jandarmanın yaptığı yol kontrol uygulamasında seyehat eden 3 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarmanın yaptığı yol kontrol uygulamasında seyehat eden 3 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerimizce farklı tarihlerde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik Söke ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında seyahat firmalarına ait yolcu otobüslerinde uyuşturucu madde köpekleri ile arama yapıldı. Aramada yolcu olarak seyahat eden K.U ve S.E isimli şahısların üzerinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca Söke ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünün uyuşturucu madde köpekleri ile yapılan aramasında yolcu olarak seyahat eden B.G isimli şahsın üzerinde 25 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.