Zonguldak’ta yılbaşı gecesi jandarma ekipleri 818 personelle 4 bin 386 kişi ve 2 bin 988 aracı sorguladı.

Zonguldak’ta yılbaşı gecesi jandarma ekipleri 818 personelle 4 bin 386 kişi ve 2 bin 988 aracı sorguladı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 31 Aralık 2022 günü ve yılbaşı gecesi alınan emniyet tedbirleri doğrultusunda 281 ekip ve 818 personelin katılımıyla 268 umuma açık işletmenin kontrolü yapıldı. Denetimlerde 4 bin 386 kişi ve 2 bin 988 araç sorgulandı. Bu denetim ve sorgulamalar neticesinde; 2 araç trafikten men edilerek, 14 araç sürücüsüne toplamda 9 bin 858 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca basit yaralama suçundan aranan 1 şahıs, dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs, hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs ve kasten yaralama suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 1’i serbest bırakıldı, 2’si ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Gözaltına alınan bir şahsın işlemleri ise devam ediyor.