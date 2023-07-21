Yangına en hassas iller arasında yer alan Muğla’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yangın riskinin artması sonucu Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ormanlık alanlarda devriye görevini sürdürüyor.

Orman yangınlarına karşı Muğla İl Jandarma Komutanlığınca 1023 önleyici kolluk devriyesi, 21’i huzur, 9’u hızır timi olmak üzere toplam 30 motosikletli tim ve 3 bin 069 personelin görevlendirildiği belirtildi.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince orman yangınlarının olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla yüksek risk taşıyan bölgelerde ormanlık alanlara kati girilmemesi, orman içinde ve piknik alanlarında yangına sebep olabilecek mangal yakma, sigara izmariti atılmaması konusunda ekiplerce uyarıda bulunuluyor. Vatandaşlara, kontrolsüz ateş veya duman gibi riskli durumlar gözlemlendiğinde 112 ihbar hattına ivedilikle bildirilmesi konusunda vatandaşlara eğitici ve uyarıcı bilgiler veriliyor.

Yeşil vatan ormanların ve içindeki canlıların korunması amacıyla gerekli hassasiyeti en üst düzeyde gösterdiklerini ifade eden Muğla Valisi Orhan Tavlı, orman yangınları ile mücadelede etkinliği artırmak, orman yangınlarıyla mücadelede mevcut önlem ve müdahale tekniklerinin yanında, farklı yaklaşımların ve ilave stratejilerin geliştirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Orman yangınlarına müdahale konusunda oldukça başarılı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Vali Orhan Tavlı, “Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olan ilimizde ormanlarımızı ve yaban hayatını korumak, tek bir ağacın dahi yanmaması ve orman varlığımızı artırmak için özveriyle çalışıyoruz” dedi.