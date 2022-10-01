Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görev yapan kadın askerler tarafından köylerdeki çocuklar ve yaşlılar ziyaret edilerek hediyelerle sevindirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görev yapan kadın askerler tarafından köylerdeki çocuklar ve yaşlılar ziyaret edilerek hediyelerle sevindirildi.

Jandarma ekipleri, “1 Ekim Dünya Çocuk Günü” ve “Dünya Yaşlılar Günü” nedeniyle merkeze bağlı bazı köylere giderek buradaki çocuklar ve yaşlılarla bir araya geldi. Çocuklara çeşitli hediyeler götüren Kadın askerler köyde kış öncesi çalışan yaşlılarla da sohbetler etti.