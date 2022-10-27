Tokat Devlet Hastanesinde bir süre tedavi gören Meliha Şenocak (87) taburcu oldu. Tedavisinin ardından yaşlı kadın Yazıcıoğlu Mahallesi’ndeki kız kardeşinin evine getirildi. Apartmanda asansör olmaması nedeni ile yaşlı kadın 3. kattaki daireye çıkamadı. Jandarmadan yardım istenmesi üzerine iki asker yaşlı kadının yardımına yetişti. Askerler, yaşlı kadını oturduğu sandalyeden tutarak merdivenlerden çıkarttı.

Tokat’ta yaşlı kadın asansörü olmayan apartmana jandarma ekiplerinin yardımı ile çıkartıldı.

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