Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşlı çınarları unutmayan jandarma ekipleri Hacıaliobası Mahallesi’ndeki yaşlıları ziyaret ederek moral verdi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşlı çınarları unutmayan jandarma ekipleri Hacıaliobası Mahallesi’ndeki yaşlıları ziyaret ederek moral verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, “Jandarma kimsesizlerin kimsesidir” düşüncesiyle yaşlı çınarların ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi’ne gelen ekipler burada 80 yaş üzerindeki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek moral verdi.

Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada “Aydın İli İncirliova ilçesi Hacıaliobalı Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaşın üstünde bulunan değerli büyüklerimize moral vermek, kendilerine destek olmak ve yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından ziyaret edilmiştir. Ziyaret esnasında değerli büyüklerimize çiçek takdim edilerek yalnız olmadıkları belirtilerek ‘Jandarma Kimsesizlerin Kimsesidir’ düşüncesiyle her zaman yanlarında olduğumuz belirtilmiştir” ifadeleri yer aldı.