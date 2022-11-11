Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Jandarmanın devriye faaliyeti esnasında bulduğu yaralı yabani kuş (Yavru Atmaca) tedavisinin yapılması için doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Jandarmanın devriye faaliyeti esnasında bulduğu yaralı yabani kuş (Yavru Atmaca) tedavisinin yapılması için doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, Doğa Koruma ve Milli Şube Müdürlüğü ile koordine kurularak ekipler gelene kadar yaralı yabani kuş muhafaza altına alındı. Jandarma yaralı kuşu gerekli tedavisinin yapılarak, doğaya tekrardan bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.