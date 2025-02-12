Kırıkkale’nin Hacılar beldesinde jandarma ekiplerince kanadından yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Hacılar beldesinde yol kenarında kanadından yaralanmış halde bulunan kulaklı orman baykuşunu fark etti. Jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınan baykuşun ilk müdahalesi yapıldı. Ekipler, yaralı haldeki baykuşa elleriyle su verdi. Yaralı baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.