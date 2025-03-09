Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde yaban hayatına yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesi Yenipazar, Poyrazlı, Eğlence, Saatli, Sırçalı, Armağan Köyleri ve çevrelerinde denetim yaptı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa istinaden yaban hayatının korunmasına yönelik önleyici kolluk devriyesi ile sahada gerekli kontroller yapıldı. Ekiplerce canlıların doğal yaşam alanlarındaki durumu gözlemlendi.