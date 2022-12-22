Karabük’ün Yenice ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda kazı yapan 2 kişi suçüstü, olayla bağlantılı olan 7 kişi de polis ekipleri tarafından yakalandı. 9 kişinin gözlatına aldığı olaysonrası ekiplerinin yaptıkları aramalarda ise hac işareti bulunan sikke ve 2 adet vazoya ise el konuldu.

Karabük’ün Yenice ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda kazı yapan 2 kişi suçüstü, olayla bağlantılı olan 7 kişi de polis ekipleri tarafından yakalandı. 9 kişinin gözlatına aldığı olaysonrası ekiplerinin yaptıkları aramalarda ise hac işareti bulunan sikke ve 2 adet vazoya ise el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yenice ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen M.Ç ve Ş.İ isimli iki şahıs kazı malzemeleri ile Jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafında yakalanan 2 şahıs ile birlikte tahkikat evrakları Cumhuriyet Savıcısının talimatları doğrultusunda Yenice İlçe Emniyet Müdürlüğüne devredildi.

Emniyette sorguları yapılan M.Ç. ve Ş.İ’nin beyanları ve telefon incelemeleri sonrası bağlantılı oldukları tespit edilen H.K., O.T., A.K., S.O.Ç., K.K., Y.K. ve F. Y. İsimli şahıslarda yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından şahsıların ev işyerlerinde yapılan aramalarda, üzerinde haç işareti bulunan bir adet sikke ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet vazo ele geçirilerek el konularak, incelenmek üzere Kastamonu Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Sorgusu yapılan 9 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, polis ekiplerince yürütülen saha çalışmalarında ve yapılan teknik incelemelerde şahısların TELGRAM uygulaması üzerinden grup kurmak suretiyle bu kanal üzerinden haberleşme sağladıkları belirlenirken, gruba üye şahıslarında tespit edilerek haklarında gerekli adli işlemlere başlatıldığı öğrenildi.