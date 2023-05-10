Afyonkarahisar’da jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri devam ediyor.

Denetimler çerçevesinde Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik denetim yapıldı. Afyonkarahisar-Şuhut karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimde durdurulan araçların evrak kontrolleri yapılırken, aynı zamanda sürücü ile araç içerisinde bulunanlarında Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimde durdurulan araçların sürücülerine güvenlik trafik konusunda bilgilendirici broşürler dağıtılarak, özellikle emniyet kemeri kullanımı, direksiyondayken cep telefonu ile konuşulmaması ve hız sınırlarına uyulması konusunda bilgiler verildi.

Denetimlerin ilerleyen günlerde de gerçekleştirilmesi planlanıyor.