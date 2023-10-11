Adıyaman’ın Sincik ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince ortak denetim yapıldı.

Adıyaman’ın Sincik ilçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ilçe girişinde ortak uygulama gerçekleştirdi. İlçe girişinde düzenlenen denetimde ekipler durumundan şüphelendikleri araçlarda tek tek incelemelerde bulundu. Ekipler aynı zamanda yine durdurdukları araçlarda bulunan kişilerin üst aramalarını ve kimlik kontrollerini de gerçekleştirdi. Halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.