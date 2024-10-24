Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, Gazipaşa’nın farklı mahallelerinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri okul servislerini denetledi. Korubaşı, Çakmak, Beyobası, Yakacık, Çalıpınar, Muzkent mahallelerinde yapılan denetimlerde şoförlerin zorunlu belgeleri, trafik suçları ile ilgili kayıtlarının kontrolü, araçların emniyet kemeri, dur ve okul taşıtı levhaları, araç periyodik bakımları, iç-dış ve ışık donanımları, koltuk sayıları, güvenlik kameraları, yangın tüpü ilk yardım çantaları, yetki belgeleri uygunluk ve yeterlilik konusunda kontrol edildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de şehir merkezinde taşıma yapılan okulların önünde servislere yönelik denetim yaptı. Ekipler, araç bakımlarının periyodik olarak yapılmasına özen gösterilmesi hususunda sürücüleri uyardı. Yapılan denetimlerde, öğrencilerin uyması gereken kurallar hakkında öğrencilere bilgi veren jandarma trafik ekipleri, özellikle öğrencilere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan jandarma ve polis trafik ekipleri, yapılan servis denetimlerinin eğitim ve öğretim dönemi sonuna kadar periyodik olarak devam edeceğine dikkat çekti.