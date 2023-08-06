Antalya’nın Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla şehrin farklı noktalarına uyarı pankartları astı.

Antalya Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yayınlanan genelge ile ormanlık alanlara yakın bölgelerde ateş yakılmasını yasaklamıştı. Genelge çerçevesinde bazı bölgelerde uygulanacak kamp yasaklarının yanı sıra, alınacak önlemler ve denetimlere ilişkin maddeler karara bağlanıp ilgili kurumlara gönderilmişti. Genelge uyarınca belirlenen alanlar dışında 31 Ekim’e kadar orman çevresinde ateş yakmak yasaklanmış, yasağa uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı belirtilmişti.

Pankart astılar, vatandaşları uyardılar

Alınan kararın ardından sosyal sorumluk faaliyeti yürüten Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli jandarma ile Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli ekipler, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla şehrin farklı noktalarına üzerinde “Ormanlarda ateş yakmak yasaktır” yazılı pankart astı. Yapılan çalışmalar sırasında vatandaşları da uyaran Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda ateş yakmanın yasak olduğunu, muhtemel yangınlarda ve şüpheli durumlarda 112’yi arayıp ihbarda bulunmalarını istediler.