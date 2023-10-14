Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde kaçak sigara imalathanesine düzenlenen baskında çok sayıda kaçak sigaraya el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi 1 Nolu Erdoğdu mahallesinde A.M. (49) isimli şahsın kaçak sigara imalathanesi kurduğu ve ürettiği sigaraları piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden jandarma ve emniyet ekipleri tarafından tütün ve çay tespit köpeği ’Payda’nın da katılımı ile ortak baskın düzenledi. Baskında 1 adet otomatik sigara doldurma makinası, 23 bin 800 adet bandrolsuz üretilmiş sigara, 48 bin 600 adet boş sigara makaronu, 50 bin gram kaçak tütün ele geçirildi. Baskında A.M. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.