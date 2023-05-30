Zonguldak’ta Jandarma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek.

14 Haziran 1839 yılı Jandarma Genel Komutanlığının Kuruluş tarihi olarak kabul edilmesi nedeniyle, her yıl 14 Haziran günü “Jandarma Günü” olarak kutlanıyor. Jandarma Genel Komutanlığının 184’üncü Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında; vatandaşların ve jandarmanın kolaylıkla kan bağışında bulunabilmesi için Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak Kızılay Şubesi ve Kan Bağış Merkezi ile koordineli olarak "Vatandaş Jandarma Kızılay El Ele" Kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Etkinlikler çerçevesinde 1 Haziran 2023 Perşembe günü Kilimli ilçe merkezinde, 2 Haziran 2023 Cuma günü Çaycuma ilçe merkezinde, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü Alaplı ilçe merkezinde, 9 Haziran 2023 Cuma günü Kdz. Ereğli ilçe ve Ormanlı Belde merkezinde, 9 Haziran 2023 Cuma günü Gökçebey ilçe merkezinde, 12 Haziran 2023 Pazartesi Devrek ilçe merkezinde, 13 Haziran 2023 Salı günü Kozlu ilçe merkezinde, 14 Haziran 2023 Çarşamba günü Valilik Önü tören alanında, Kızılay Şubesi Kan Bağış Merkezi tarafından kan alma faaliyeti için stant açılacak.