Zonguldak’ta jandarma, vatandaş, Kızılay el ele kan bağış kampanyası düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığının 184’üncü Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde; Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay Şubesi ve Kan Bağış Merkezi ile koordineli olarak il ve İlçe merkezlerinde "Vatandaş Jandarma Kızılay El Ele" Kan bağışı kampanyası düzenlendi. Düzenlenen kan bağışı kampanyasında İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Jandarma Komutanlığı karargahı ve bağlı birliklerinde görevli Jandarma personelleri ile birlikte kan bağışında bulunuldu.